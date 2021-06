Obicà: Aqui está o novo mozzarella bar do Porto

Duas ou três vezes por semana, asseguram-nos, repete-se o ritual: a mozzarella é expedida em Itália num avião refrigerado, chega ao aeroporto onde é esperada por um camião refrigerado e faz o percurso até à Rua da Picaria, no Porto, onde é depositada nos tanques que vemos num dos topos da sala principal do número 10. Daí, onde é mantida em salmoura, só sai para os pratos onde é servida “como vem”, cortes e temperatura incluídos - a única alteração é a decoração que a acompanha, garante Joaquim Botelho, o director de operações do novo Obicà Mozzarella Bar, Pizza e Cuccina. “Damos a primazia ao produto”, diz - todos os produtos, é certo, mas com o destaque devido àquela que Joaquim Botelho chama “a rainha da festa”, a mozzarella di bufala Campana DOP (o queijo macio feito com leite de búfala e água).