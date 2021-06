Vincci Ponte de Ferro: um novo hotel com vistas para a Ribeira do Porto

Abriu esta semana um novo espaço hoteleiro a dois passos da escarpa da serra do Pilar, Jardim do Morro e da Ponte D. Luiz I.

O antigo Casino da Ponte, nas imediações do Mosteiro da Serra do Pilar, na cidade de Vila Nova de Gaia, foi renovado e nasceu uma unidade hoteleira. O Hotel Vincci Ponte de Ferro abriu esta semana ao público e promete ser um dos locais de referência da entrada para o Porto e para Gaia.

Fruto de um investimento de 29 milhões euros do Grupo Vincci Hoteles ​(consórcio espanhol) na reconversão e reabilitação de um conjunto de edifícios abandonados na escarpa da Serra do Pilar, o hotel de quatro estrelas, localizado entre a Rua Casino da Ponte e a Rua Cabo Simão, dispõe de 94 quartos e a maioria com visas para a cidade Invicta.

A unidade hoteleira dispõe de um restaurante e três bares e 95 quartos distribuídos por vários edifícios. Uma noite num quarto standard para duas pessoas custa desde 89,04 euros, caso queira pequeno-almoço incluído fica por 105,58 euros. Os quartos têm várias tipologias, alguns ficam numa antiga cave de vinho do Porto e outros ocupam o espaço do antigo Casino da Ponte.

“Adicionalmente existe um novo edifício que funciona como elo de ligação de todo o conjunto, que acolhe mais quartos, os distintos espaços gastronómicos, a sala de reuniões, ginásio e uma maravilhosa esplanada com uma pequena piscina com vistas inesquecíveis”, enfatiza o grupo Vincci, em comunicado.

Para além do Hotel Vincci Ponte de Ferro, o grupo Vincci tem também o Vincci Porto no centro histórico. Em Lisboa, o grupo oferece o Hotel Vincci Liberdade e o Hotel Vincci Baixa.

Texto editado por Sandra Silva Costa