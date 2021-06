Model 3, o Tesla que está cada vez mais europeu

Um teste ao Model 3, quando o carro foi lançado há algum tempo, pode fazer crer que estamos um bocadinho atrasados. Mas o facto é que não tardou muito para que a empresa de Elon Musk percebesse que tinha por onde melhorar. E as novas introduções tornam o automóvel, provavelmente, muito mais apto a preencher os requisitos do cliente europeu do que a versão inicial. Sobretudo ao nível dos detalhes, o que contribui em muito para que a qualidade percepcionada tenha conquistado pontos.