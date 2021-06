No hotel The Lodge ainda bate o coração dos antigos armazéns vinícolas

O The Lodge Wine & Business Hotel foi construído sobre os antigos armazéns da Real Companhia Velha, na zona mais nobre de Vila Nova de Gaia. Esta unidade hoteleira de cinco estrelas preserva ainda o rasto desse antigo edifício dentro do qual se desenrolou uma parte importante da história vinícola do país. Ao lado do bar, rodeando as escadas que sobem em caracol até ao piso superior, estão embutidas as tábuas de uma velha pipa que pertenceu à famosa companhia e foi preservada para ser o “coração do projecto”, explica à Fugas Niklas Breitenbach, director comercial e anfitrião do The Lodge.