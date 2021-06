Hotéis Vila Galé estão a recrutar trabalhadores

O grupo quer contratar cerca de 150 funcionários para reforçar as equipas dos 27 hotéis que detém em Portugal.

O grupo Vila Galé vai ter “todos os hotéis a funcionar em pleno este Verão” e, por isso, está “a apostar no reforço das equipas a nível nacional, tanto com ofertas para quem procura emprego a tempo inteiro como em regime de part-time”, anuncia Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do grupo, em comunicado.

As vagas, enumeradas no site, são para as mais variadas funções, desde jardineiro a “operário polivalente de manutenção”, recepcionista ou empregado de andares, na área de restauração (empregado de mesa, copeiro, cozinheiro), mas também para cargos de chefia, como assistente de direcção, chefe de recepção, de cozinha ou de restaurante e governante de andares.

Além do salário, não discriminado, as propostas incluem “descontos e ofertas em alojamento e serviços do grupo para colaboradores e familiares, prémios anuais de produtividade e seguro de saúde após o primeiro ano de integração na empresa”, anunciam em comunicado.

“Somam-se iniciativas de formação contínua, hipótese de mobilidade entre Portugal e Brasil, oportunidades de progressão na carreira, ofertas no aniversário, bónus de noites nos hotéis Vila Galé consoante a antiguidade na companhia e vantagens exclusivas em entidades parceiras de áreas como saúde e bem-estar, cultura, ensino e formação ou electrónica de consumo.”

O Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro em Portugal, contando com 27 unidades em território luso (e dez no Brasil), de Norte a Sul e arquipélago da Madeira.