Ar de Roque: pratos inspirados na ria de Aveiro e com um toque do mundo

Mais do que servir comida, este novo espaço da cidade pretende proporcionar experiências gastronómicas. Com direito a ficar para uma bebida, depois do jantar.

Seja na esplanada, com os olhos postos nas águas da ria, seja no interior, sentados numa mesa ou ao balcão, a proposta passa por embarcar numa “experiência gastronómica”, que vai dos petiscos ao fine dining. O importante é deixar-se levar pelo paladar, numa viagem que começa na ria e na região, com passagem em vários pontos do mundo. O Ar de Roque surgiu com o propósito de “fazer diferente” e parece estar a consegui-lo – não é que nos serviram o famoso leitão da Bairrada dentro de raviolis? Localizado em frente ao Canal de São Roque, numa posição privilegiada para apanhar o ar refrescante da nortada, este novo restaurante de Aveiro também é um bar. Depois de jantar, a música toca um pouco mais alto e as estrelas da casa passam a ser os cocktails (a carta de bar também contempla cervejas, vinhos, licores e bebidas de cafetaria).