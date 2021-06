Venda da Coelima aprovada, falta saber a quem

Os credores da empresa têxtil Coelima aprovaram esta sexta-feira a venda da histórica firma de Guimarães, mas só na próxima semana decidirão a quem. Ao contrário do que pretendia o administrador de insolvência, que esperava ir mais longe na assembleia de credores que teve lugar no tribunal local, apenas foi votada a venda, com o objectivo da sobrevivência da Coelima. Os restantes pontos da proposta de Pedro Pidwell acabam por não ser apreciadas porque durante a sessão acabou por surgir alterações ao procedimento que foram aprovadas por todos.

Assim, o prazo para entrega de propostas de compra, que tinha terminado às 23h59 do dia 16, foi estendido até às 18h do dia 21.

As propostas serão publicitadas até às 12h do dia seguinte, tendo a votação para a escolha do vencedor ficado marcada para dia 25.