Transportes públicos sem restrições nas viagens para fora de Lisboa

CP, Rede Expressos e Flixbus mantêm operação sem alterações, com esta última a afirmar que “cabe aos passageiros a responsabilidade de cumprirem com as restrições agora impostas pelo Governo”. Em paralelo, a CP adiantou ao PÚBLICO que já foi “reposta a redução de lotação a 2/3” nos comboios Intercidades e Alfa Pendular.