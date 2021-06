“Onde há muito dinheiro público, há riscos de corrupção”, admite presidente do TdC

Portugal está prestes a receber o primeiro cheque dos 16,6 mil milhões de euros previstos no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) e com ele chegam também responsabilidades acrescidas. O dinheiro tem de ser gasto nos fins a que está destinado e quem o vai executar terá novas obrigações para que sejam prevenidos actos de má gestão ou até mesmo de corrupção. O Tribunal de Contas (TdC), uma das entidades com o poder de fiscalização do PRR, tem os fundos europeus debaixo do seu radar, até porque, como explica o presidente da instituição, José Tavares, ao PÚBLICO, “onde há muito dinheiro público, há riscos de gestão”, “incluindo de corrupção”.