Fernando Santos: “Não tenho medo nenhum da Alemanha”

Desde que Cristiano Ronaldo as tirou do enquadramento e disse “bebam água” em directo, toda a gente neste Euro 2020 tem brincado com as garrafas de Coca-Cola que aparecem nas conferências imprensa - o seleccionador russo já bebeu uma, Pogba escondeu uma garrafa de Heineken e Yarmolenko ofereceu-se para ser o porta-voz das duas bebidas que estão entre os patrocinadores do Euro 2020.

Nesta sexta-feira, em Munique, Fernando Santos fugiu a esses momentos virais e deixou as garrafas sossegadas na mesa da sala de imprensa do Allianz Arena. Há coisas mais importantes em que pensar, como o jogo deste sábado entre Portugal e a Alemanha, a contar para a segunda jornada do Grupo F, que terá uma dose de pressão adicional para os germânicos, derrotados pela França na primeira jornada, enquanto a selecção portuguesa teve uma estreia vitoriosa frente à Hungria em Budapeste.

Não será pelos resultados da primeira ronda de jogos, diz Fernando Santos, que Portugal passa a ser imediatamente favorito no jogo em Munique. “A gente passa com muita facilidade do 8 ao 80. A partir de determinado momento, Portugal passou a ser uma equipa respeitada. Antes essas quatro, cinco grandes equipas tinham consideração pela qualidade do futebol português, mas acreditavam sempre que eram mais fortes e que iriam ganhar. Acho que não há nenhuma equipa que acha que vai ser fácil ganhar a Portugal, mas daí a passarem para o pólo oposto e dizer que Portugal é muito melhor que a Alemanha...”, começou por dizer o seleccionador português

“É uma equipa fantástica, em termos individuais e colectivos, dominadora, tipo rolo compressor, mas sabe que vai ter pela frente uma grande equipa. Não tenho medo nenhum da Alemanha, as duas equipas vão respeitar-se. Dos dois lados há forças poderosas capazes de resolver o jogo, mas achar que Portugal é favorito contra a Alemanha a jogar na Alemanha, acho que estamos a ultrapassar os limites. Se os meus jogadores caíssem nessa tentação, dificilmente empatávamos aqui o jogo, quanto mais ganhar, e o nosso objectivo não é empatar, é ganhar.”