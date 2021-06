Euro 2020: Portugal ocupa dois lugares no pódio dos mais internacionais

A experiência em torneios de exigência máxima, como é o caso de um Campeonato da Europa, é muitas vezes determinante para ajudar a gerir a pressão e a encarar os melhores dos melhores no relvado. Nesse capítulo (como noutros, de resto), Portugal está bem servido e os números estão aí para o confirmar: no ranking dos jogadores do Euro 2020 com mais internacionalizações, dois dos três lugares no pódio têm assinatura portuguesa.

O levantamento feito pela UEFA coloca Cristiano Ronaldo no topo da hierarquia, com 176 jogos ao serviço da selecção. O avançado da Juventus, que nesta competição já bateu dois recordes (o de número de golos e o de presenças em fases finais de Europeus), lidera com uma margem de grande conforto sobre o segundo mais internacional, o croata Luka Modric (139). Com menos sete partidas disputadas quem completa o pódio é João Moutinho, que veste a camisola nacional desde 2005. Acima da barreira dos 100 jogos, aos 38 anos, surge ainda o central Pepe (116), em 11.º lugar.

Com três representantes nesta lista, Portugal só é superado pela Bélgica, que tem cinco. À cabeça, na quinta posição (128 jogos), surge Jan Vertonghen, central do Benfica que continua a ser uma referência na defesa a três idealizada por Roberto Martínez. De seguida, outro jogador com passagem pelo Estádio da Luz e hoje médio do Borussia Dortmund, Axel Witsel, que contabiliza rigorosamente as mesmas 110 internacionalizações do companheiro de selecção Toby Alderweireld (Tottenham).

Todos eles marcaram presença no jogo da 2.ª jornada da fase de grupos, diante da Dinamarca, tenho assim actualizado o currículo. E isto aplica-se ainda a Eden Hazard (108), do Real Madrid, e ao mais recente cliente do grupo dos “centenários”, Dries Mertens: o avançado do Nápoles chegou nesta competição aos três dígitos com a camisola da Bélgica, que veste desde 2011.

Numa fase que tem sido de renovação para muitas das equipas participantes neste Campeonato da Europa, a selecção de Itália apresenta (ao contrário do que aconteceu noutras fases finais) apenas dois jogadores acima da fasquia dos 100 encontros. Trata-se da dupla de centrais da Juventus, composta por Giorgio Chiellini (109) e Leonardo Bonucci (104), que tem sido aposta no “onze” inicial de Roberto Mancini.

No que diz respeito a posições, destaque para a presença de somente dois guarda-redes neste lote: o titular da selecção francesa, Hugo Loris, capitão desde 2012 e detentor de 126 internacionalizações, e o dono absoluto da baliza da Alemanha, Manuel Neuer, que cumprirá no sábado à tarde, diante de Portugal, o 102.º jogo pela “Mannschaft”.