Empate diplomático entre Croácia e República Checa

No primeiro jogo da segunda jornada do Grupo D, croatas e checos ficaram-se por uma igualdade a um golo e mantêm hipóteses de apuramento

Croácia e República Checa empataram na tarde desta sexta-feira a um golo, num jogo disputado no Hampden Park, em Glasgow, e mantêm hipóteses de apuramento para os oitavos-de-final do Euro 2020.

No primeiro jogo da segunda jornada do Grupo D, os checos chegaram ao intervalo a vencer, com um golo de grande penalidade marcado por Patrik Schick – o avançado do Bayer Leverkusen marcou pela terceira vez na competição.

Apesar de ter voltado a realizar uma exibição muito pouco convincente, a Croácia acabou por garantir o primeiro ponto na prova, com um grande golo de Ivan Perisic dois minutos após o intervalo: após uma excelente jogada individual, o jogador do Inter fixou o 1-1 final.

Com este resultado, a República Checa passa a somar quatro pontos e tem o apuramento praticamente garantido, enquanto a Croácia, com um ponto terá que vencer na última jornada a Escócia para seguir em frente.