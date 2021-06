Sexta, na TV: Tenet, Liberace, fado e excelência

CINEMA

Tenet

TVCine Top, 21h30

Fruto de um guião que levou mais de cinco anos a escrever, o oscarizado filme de Christopher Nolan tem como protagonista o agente de uma organização chamada Tenet cuja missão é impedir uma III Guerra Mundial. Para isso, vai usar uma manobra singular: não a viagem no tempo, mas a inversão do tempo. John David Washington lidera um elenco em que entram também Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Dimple Kapadia, Mélanie Laurent, Michael Caine e Kenneth Branagh.

Por Detrás do Candelabro

Fox Life, 22h20

O pianista Wladziu Valentino Liberace (Michael Douglas) tornou-se um ícone tanto pelo virtuosismo como pela extravagância. Este filme incide sobre a sua relação tempestuosa com o jovem Scott Thorson (Matt Damon), seu secretário e amante, que terminou num escândalo público, depois de seis anos de intensa cumplicidade. Escrito por Richard LaGravenese e realizado por Steven Soderbergh, este drama biográfico baseia-se no livro de memórias do próprio Scott Thorson, Behind the Candelabra: My Life with Liberace.

Semana Sim, Semana Não

RTP2, 22h50

Comédia realizada por Alexandra Leclère, com Didier Bourdon, Valérie Bonneton e Isabelle Carré nos papéis principais. Sandrine vive com Jean há 15 anos e juntos tiveram dois filhos. Um dia, descobre que o marido tem uma relação com outra mulher, Virginia. Depois de confrontar tanto Jean como a amante, opta não pelo divórcio mas por um surpreendente regime de “guarda partilhada” do marido.

Cabaret Maxime

RTP1, 2h01

Há anos que Bennie gere o Maxime, um cabaré onde desfilam artistas de todo o tipo. Quando os proprietários lhe pedem que torne o espaço mais apelativo, ele fica num dilema. Cabaret Maxime remete para a história da sala lisboeta que foi obrigada a fechar portas em 2011. A realização e o argumento são de Bruno de Almeida. As interpretações, de Ana Padrão, Michael Imperioli, David Proval, John Ventimiglia, Nick Sandow, Mike Starr, Sharon Angela, Arthur J. Nascarella, Celeste Rodrigues, John Frey, Anthony Siciliano, Manuel João Vieira, Jani Zhao e Drena De Niro.

TALK-SHOW

Em Casa d’Amália

RTP1, 23h03

Episódio especial do programa que tem levado tertúlias musicadas à casa onde viveu a grande senhora do fado. No fecho da temporada, o anfitrião é Mário Martins e, entre conversas, ouvem-se exclusivamente fados de Amália Rodrigues, nas vozes de Luís Trigacheiro, Buba Espinho, José Geadas, Maura Airez, Sandra Correia e Diana Vilarinho.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

SIC, 19h50

Directo. O Estádio de Wembley, em Londres, é palco do encontro da Inglaterra com a Escócia, num jogo a contar para a fase de grupos do campeonato. O apito está entregue ao árbitro espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Foto Raheem Sterling alinha pela selecção inglesa CATHERINE IVILL/REUTERS

DOCUMENTÁRIOS

Desmontar a História

Discovery, 21h

Estreia da quarta temporada da série documental que procura decifrar o engenho por detrás da execução de alguns dos mais icónicos projectos da História. Assenta num cruzamento de descobertas arqueológicas recentes, análises de investigadores e reconstituições geradas por novas tecnologias. As linhas de Nazca, a prisão de Alcatraz e uma múmia estão entre os mistérios “desmontados” nos novos episódios.

Em Busca da Excelência

TVCine Edition, 22h

O ciclo Figuras Geniais (em exibição às sextas à noite, até dia 25) prossegue com este olhar sobre o material de que são feitos os grandes atletas. Realizado por Gabe Polsky, vai aos mais diversos campos, pistas e ringues tentar perceber o que os distingue. Entre os exemplos estão nomes como Pelé, Jerry Rice, Wayne Gretzky ou Serena Williams.

A História do Universo em Duas Horas

História, 23h47

Milhões de anos de evolução compactados em 120 minutos. A um ritmo vertiginoso, sucedem-se infografias que contam a história do universo, desde a formação da Terra até à actualidade, com paragem em “instantes críticos, momentos históricos e ligações extraordinárias entre o passado remoto e a nossa vida diária”, explica a sinopse.