O mapa da descoberta: os livros ligados à viagem ou a vinhos

A geografia e a memória, a noção de cânone, a curiosidade pela oficina dos escritores. Com a obra de Patrick Modiano, Proust, Philip Roth, Rachel Cusk, Stiglitz, Edward Gibbon ou Djaimilia Pereira de Almeida, e os livros: O Pequeno Livro do Grande Terramoto, de Rui Tavares, Eu Confesso, de Jaume Cabré, A Morte de Jesus, de J.M. Coetzee, Benito Prada, de Fernando Assis Pacheco, Os Cadernos de Pickwick, de Charles Dickens, Os Doze Césares, de Suetónio, Feliciano, de A.M. Pires Cabral, Suíte Tóquio, de Giovana Madalosso, Autografia Não Autorizada, de Dulce Maria Cardoso, There There, de Tommy Orange, Ensaísmo, de Brian Dillon, So Long, See You Tomorrow, de William Maxwell, The Laughing Monters, de Denis Johnson.

O podcast “Grandes Leitores” é uma parceria PÚBLICO/Antena 3 que pode ouvir nas plataformas habituais, como o Spotify ou a Apple Podcasts e também na RTP Play.