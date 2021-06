Jonas que fez 35 anos no ano 2021 e que tem um disco de fado chamado São Jorge

Muitos séculos depois do Jonas bíblico (o do Antigo Testamento), o cineasta suíço Alain Tanner projectou num outro Jonas as esperanças num futuro que mal se adivinhava. Isso foi em 1976, ainda o novo milénio vinha longe, e o filme chamava-se Jonas Que Terá 25 Anos no Ano 2000. Dez anos passados, e sem a mínima relação com ele nem com o seu título, nascia em Lisboa uma criança à qual foi dado o nome de Jonas – diz a sua biografia que foi assim baptizado devido a “uma promessa materna durante um parto de risco”. Certo é que Jonas Emanuel Lopes, nascido na freguesia de São Jorge de Arroios em 6 de Junho de 1986 (“6 do 6 de 86”), “cresceu rodeado de música sacra, frequentando coros católicos e godspell, no seio de uma família com o lado paterno fortemente católico e o lado materno fortemente protestante.”