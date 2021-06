Festival de Almada 2021: uma edição olhos nos olhos

Não há como fugir-lhe. A 38.ª edição do Festival de Almada, a decorrer de 2 a 25 de Julho em várias salas de Almada e Lisboa, será marcada por três factos em simultâneo: o início das comemorações do cinquentenário da Companhia de Teatro de Almada (CTA), o regresso do festival à sua vocação de apresentar nomes maiores dos palcos europeus, e a agilidade adquirida com a recusa, há um ano, de saltar a edição 2020 devido à pandemia e esperar por dias melhores.