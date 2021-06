Spotify lança novo concorrente ao Clubhouse

A proposta lembra a Clubhouse, uma aplicação focada em conversas áudio que se tornou viral no começo do ano.

O Spotify tem uma nova aplicação móvel centrada na voz (disponível para Android e iOS) para pôr utilizadores a falar uns com os outros sobre música, desporto e cultura: a Greenroom. O nome remete para a expressão inglesa associada a salas onde os artistas esperam antes de uma actuação. A proposta lembra a Clubhouse, uma aplicação focada em conversas áudio que se tornou viral no começo do ano, com celebridades como Oprah, Elon Musk e Mark Zuckerberg a testar a plataforma.

A versão do Spotify, no entanto, também permite gravar as conversas para que os utilizadores as distribuam como podcasts. É uma mais-valia para a empresa sueca que comprou a Anchor, uma app para gravar e editar podcasts, em Fevereiro de 2019. Quem já tem uma conta na app de streaming de música do Spotify, que é a plataforma mais conhecida da empresa, pode utilizá-la para aceder ao Greenroom.

Num breve comunicado sobre a novidade, a equipa do Spotify nota que a nova aplicação foca-se em promover “a interactividade e conversas profundas entre participantes em salas ao vivo.”

O Spotify não é a primeira empresa a criar uma versão do Clubhouse. Em Fevereiro, o Twitter anunciou o Twitter Spaces que permite aos utilizadores participar em discussões de áudio. Uma semana mais tarde, o Instagram (do Facebook) apresentou os Live Rooms que são uma nova ferramenta para criar vídeos em directo com vários participantes que podem ser convertidos em podcasts. Em Abril, o próprio Facebook também confirmou que quer pôr os utilizadores a partilhar “experiências de áudio” na plataforma.

A Greenroom foi construída a partir do Locker Room, uma app de conversas áudio sobre desporto desenvolvida pela Betty Labs que a empresa sueca comprou em Março deste ano.