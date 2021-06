Governo “fecha” área metropolitana de Lisboa ao fim-de-semana. Nove respostas sobre o que muda

Esta quinta-feira, a ministra Mariana Vieira da Silva fez o ponto de situação da pandemia em Portugal. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que inspira maior preocupação, o que levou o Governo a proibir a circulação de e para a área metropolitana de Lisboa nos fins-de-semana.

O que vai acontecer?

De modo a impedir que a “preocupante” situação pandémica vivida em Lisboa se alastre aos concelhos limítrofes à área metropolitana, o Governo anunciou uma proibição de circulação que vai estar em vigor durante os fins-de-semana. Passa a ser proibido entrar ou sair da área metropolitana entre as 15h de sexta-feira e as 6h de segunda-feira.

Quanto tempo vai durar esta limitação?

Esta é uma das incógnitas. A ministra do Estado e da Presidência não avançou uma data para o fim desta restrição, mas, enquanto a situação pandémica não melhorar, deverá continuar em vigor.

Qual é a zona afectada?

No total, 18 concelhos vão ser abrangidos por esta proibição: Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Quantas pessoas são directamente abrangidas?

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, a população da área metropolitana aproxima-se dos 2,9 milhões de pessoas. Ou seja, aproximadamente 30% da população residente do país.

Vivo na área metropolitana. Posso circular para outro concelho desta zona?

Sim. A proibição prende-se apenas com saídas da área metropolitana para outros que estão fora desta área. Se quiser viajar, por exemplo, de Cascais para Oeiras, pode fazê-lo sem qualquer entrave.

A ministra Mariana Vieira da Silva explicou que o objectivo do Governo com esta medida não era impedir contágios dentro da área metropolitana, onde a pandemia se agravou nas últimas semanas. O objectivo é evitar que esses casos passem para outros concelhos.

“Como podem verificar pelos dados, em toda a Área Metropolitana existe um alto crescimento. Durante este período, a existência de uma fiscalização em cada concelho é mais difícil. O nosso objectivo já não é [impedir] essa transmissão entre concelhos, que já está muito elevada, é controlar o que ainda está fora dessa área metropolitana”, disse.

Trabalho na área metropolitana. Posso lá ir ao fim-de-semana?

Tal como a proibição de circulação entre concelhos durante o estado de emergência, também esta situação terá excepções, nomeadamente por razões laborais.

Qual é a penalização para quem desrespeitar esta restrição?

A polícia vai controlar as estradas e os principais acessos. Não se sabe, contudo, quais vão ser as penas e coimas para os prevaricadores. Todos esses detalhes ser esclarecidos no decreto que será publicado, apurou o PÚBLICO, esta madrugada.

As viagens internacionais estão proibidas?

Não. A ministra deixou claro que as viagens internacionais não estão abrangidas por esta proibição.

É uma cerca sanitária?

A ministra Mariana Vieira da Silva deixou claro que não se trata de uma cerca sanitária, mas sim de uma restrição de fim-de-semana.