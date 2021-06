Proibido sair e entrar na área metrolitana de Lisboa ao fim-de-semana

O elevado número de casos em Lisboa levou o Governo a decidir aplicar uma medida extraordinária à Área Metropolitana de Lisboa (AML), proibindo a circulação quer para dentro da AML, quer para fora, durante todo o fim-de-semana.

As restrições de circulação aplicam-se apenas na circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa. Ou seja, a circulação entre os concelhos na Área Metropolitana de Lisboa continua a ser permitida. As restrições à circulação arrancam a partir das 15h desta sexta-feira, dia 18 de Junho.

A ministra Mariana Vieira da Silva adiantou ainda esta quinta-feira, após reunião do Conselho de Ministros, que dez concelhos (incluindo Lisboa) não avançam no desconfinamento, um "número muito alargado” de concelhos em alerta face aos registados na avaliação da última semana. A maioria destes concelhos é na região de Lisboa.

A variante Delta é uma das principais razões para a situação epidemiológica na capital. “Aparentemente, [existe] uma prevalência maior da variante Delta neste território e também na região do Alentejo. Aguardamos mais dados e do trabalho de sequenciação que o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge faz. É difícil a explicação e tomada destas medidas, mas é uma condição que nos pareceu fundamental neste momento para não fazer alastrar a todo o país a situação que vive em Lisboa. Será comunicado e explicado usando as vias que usamos e, no nosso entender, tem enquadramento na lei da Protecção Civil e da Saúde Pública, estando o país no estado de calamidade como está”, explicou a ministra.

Lisboa é motor da pandemia em Portugal

Na semana passada Lisboa não avançou no desconfinamento, juntamente com Braga, por ter estado duas semanas acima dos indicadores máximos de incidência da matriz de risco. Já esta segunda-feira, o coordenador regional da resposta covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, Duarte Cordeiro, revelou que o concelho tem mais de 240 casos por 100 mil habitantes, ficando em risco de um recuo no desconfinamento.

O número de infecções diárias está a aumentar em todo o país e é em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que se registou a maior parte destes casos nas últimas duas semanas. Dos 1350 casos diários de infecção que constam do boletim de quarta-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS), 928 deles foram registados nesta região, o que corresponde a quase 70% de todos os casos detectados no país na terça-feira – e é o número mais elevado nesta região desde Fevereiro. Na última semana, esta região teve mais de 60% dos novos casos em quase todos os dias (à excepção de 11 de Junho, com 52,8% das infecções).

A região de LVT registou quase tantos testes nas últimas três semanas como todas as outras regiões de Portugal continental somadas. De acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) enviados ao PÚBLICO, relativos às semanas de 24 de Maio a 13 de Junho, foram comunicados 353.558 testes à covid-19 só na região de Lisboa. Comparativamente, durante o mesmo período, registaram-se 388.760 testes nas restantes regiões de Portugal continental, de acordo com as informações recolhidas junto das diferentes Autoridades Regionais de Saúde.

País não deverá aumentar desconfinamento na próxima semana

O Governo diz que país está “longe da zona verde” e deverá cancelar a nova etapa de desconfinamento. “A situação epidemiológica tem-se vindo a deteriorar. [Temos] Uma incidência de 1,5 e um R(t) de 1,13”, anunciou Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, no final da reunião semanal de Conselho de Ministros.

Ora, isso poderá significar, avisa Mariana Vieira da Silva, que o país não deverá aumentar o desconfinamento na próxima semana, como estava previsto no plano anunciado pelo Governo.