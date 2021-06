Processo de recolha de manuais gera dúvidas nas escolas

Informação relativa aos manuais escolares gratuitos deverá seguir para as escolas nos próximos dias.

Com o fim do ano lectivo a aproximar-se, o processo de recolha dos manuais escolares, que no passado ano lectivo esteve suspenso, está a gerar algumas dúvidas nas escolas. Há quem já esteja a fazê-lo, quem o vá fazer, mas várias outras escolas aguardam orientações da tutela.