Nova rota Portimão-Tânger. “Não temos ingleses, temos de encontrar alternativas”

Administração dos Portos de Sines e do Algarve está em negociações com armadores. Marrocos quer trocar Espanha por Portugal. Autarca de Portimão aplaude possibilidade de nova rota e turistas.

O Governo português, através do Ministério das Infra-estruturas, confirmou ao PÚBLICO a negociação com as autoridades marroquinas para a abertura de uma nova ligação marítima entre Tânger e Portimão. Os termos estão ainda a ser definidos pela Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), sendo que o Governo já auscultou a presidente da Câmara de Portimão que se mostrou favorável à criação de uma nova rota, numa altura em que os principais turistas da região, os ingleses, estão sujeitos a quarentena profiláctica se viajarem até Portugal.