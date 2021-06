Noah foi encontrado com vida

Noah, o menino de dois anos que estava desaparecido desde quarta-feira de manhã, na localidade de Proença-a-Velha, foi encontrado com vida, avançou a CMTV e confirmou o PÚBLICO junto de fonte policial.

O menino foi encontrado no perímetro das buscas. Esteve desaparecido mais de 35 horas.

O capitão Jorge Massano, da GNR de Castelo Branco, disse que a criança está a receber assistência médica e que foi encontrada a uma distância que, em linha recta, será de quatro quilómetros da casa dos pais, numa zona florestal. As autoridades ainda estão a apurar o que se terá passado, mas suspeita-se que poderá ter andado 10 quilómetros. Noah terá sido encontrado por volta das 20h e por voluntários que estavam a ajudar nas buscas.

A criança terá despertado do sono e ido à procura do pai, que saíra por volta das 5h para trabalhar no campo.

Durante as buscas por Noah, um grupo de voluntários encontrou já esta quinta-feira, ao fim da manhã, uns calções, uma galocha e uma fralda. As peças foram encontradas junto a um riacho. Já tinha sido encontrada uma t-shirt que a mãe confirmou ser de Noah.

O terreno onde foi encontrada a criança não tinha sido objectivo da batida de quarta-feira. Ao longo de quinta-feira, o perímetro foi alargado e foi nesse sector, já mais próximo de Medelim que de Proença-a-Velha, que foi resgatada com vida. “A criança terá sido encontrada num sector de busca que terá sido alargado na parte da tarde, em colaboração com a população local”, afirmou o porta-voz da GNR, o capitão Jorge Massano, aos jornalistas.

A casa da família, de onde Noah tinha desaparecido, está instalada à margem da aldeia, em terreno acidentado, com muros de pedra, entre oliveiras, pinheiros, mato e sobreiros. Os acessos são de terra batida e a quinta fica a escassos metros de uma área onde um curso de água faz um cotovelo. Foi perto dessa ribeira que, ao longo do dia, foram encontradas peças de vestuário do menino.

Uns quilómetros à frente, no meio de um eucaliptal, improvisou-se um parque de estacionamento, preenchido por viaturas de matrículas de várias nacionalidades. Ali, nasceu uma banca com bebida e alimentos, numa espécie de cadeia de abastecimento organizada por voluntários que, por sua vez, forneciam a linha da frente de buscas.

O posto de comando das operações ficou instalado ao pé Igreja Matriz de Proença-a-Velha, onde, ao cair da noite, Jorge Massano anunciou o sucesso da operação, depois de breves minutos de um corrupio de veículos e sirenes. As autoridades receberam ali os voluntários, para depois os encaminhar para a área onde estavam a decorrer as buscas. “Veio gente de Castelo Branco, de aldeias vizinhas, de todo o lado”, conta um militar da GNR, acrescentando que foram chegando a Proença-a-Velha “dezenas” de pessoas, para participar no esforço. O perímetro foi sendo alargado e entraram em cena drones, e mergulhadores

No café, onde o desaparecimento da criança dominou o tema de conversa destes dias, dizem-nos apenas que a aldeia está pouco habituada a este bulício. Entre bombeiros, polícia e protecção civil, Participaram 127 operacionais nas buscas.