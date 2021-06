Lisboa faz (quase) tantos testes como as outras regiões todas somadas

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou quase tantos testes nas últimas três semanas como todas as outras regiões de Portugal continental somadas. De acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS) enviados ao PÚBLICO, relativos às semanas de 24 de Maio a 13 de Junho, foram comunicados 353.558 testes à covid-19 só na região de Lisboa. Comparativamente, durante o mesmo período, registaram-se 388.760 testes nas restantes regiões de Portugal continental, de acordo com as informações recolhidas junto das diferentes Autoridades Regionais de Saúde (ARS).

Além do número de rastreios, também a positividade – 3,1% na semana de 7 a 13 de Junho – é bastante superior em LVT. O valor observado nesta zona é praticamente o dobro da positividade da região norte, que está nos 1,6%. O Alentejo registou 1,7% de positividade, o Algarve 1,5% e o Centro 1,4%. De acordo com o último relatório semanal de monitorização das linhas vermelhas da pandemia de covid-19, a média de positividade foi de 1,6%, inferior ao limiar de 4% definido pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC).

A região de LVT fez 3200 testes por cada 100 mil habitantes nas últimas três semanas. Número apenas inferior ao do Algarve, que contou 3386 testes por 100 mil habitantes na semana de 7 a 13 de Junho. Tal como relembra a DGS na resposta ao PÚBLICO, o número elevado de testes feitos na região – a principal afectada por novos casos e em risco de recuar no desconfinamento – resulta directamente de um reforço desenvolvido no Plano de Intervenção de Testagem.

Desde Abril que todos os moradores da cidade de Lisboa podem fazer testes gratuitos à covid-19 em farmácias, independentemente da incidência no concelho de residência. Até 20 de Junho, também os não-residentes podem fazer os testes. “O recente aumento de casos de covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, sobretudo no concelho de Lisboa, requereu a activação de medidas concretas e efectivas para controlar esta situação, através do reforço de testagem”, explica a DGS.

Esta facilidade de acesso a testes nota-se claramente no concelho de Lisboa, onde nas últimas semanas se realizaram sempre mais de sete mil testes por 100 mil habitantes semanalmente. Na semana de 24 a 30 de Maio, em que Lisboa foi o concelho do país com mais testagem per capita, foram 7527 testes por 100 mil habitantes. Destes testes, 60% foram de antigénio, numa tendência que se mantém constante pelas restantes semanas. Estes testes de detecção rápida representam a maioria dos rastreios nesta região.

De 24 de Maio a 13 de Junho, 8103 testes dos 388.760 realizados em LVT culminaram num resultado positivo, em comparação com 5545 casos de resultados positivos nas restantes zonas de Portugal continental durante o mesmo período. Aqui entra em jogo a positividade elevada em Lisboa: mesmo com maior número de testes, o resto do país detectou menos casos de infecção do que LVT.