Ganham 0,52 euros à hora por criança e estão disponíveis 12 horas por dia. Amas queixam-se à ministra

Romana Sousa foi ama durante 32 anos e durante 32 anos passou recibos verdes. O que significou, como todas as amas, chegar à reforma com menos de 400 euros mensais. “As amas são as escravas da Segurança Social. Somos uma subclasse de trabalhadores: a Segurança Social não nos contratou, as IPSS (Instituições Particulares de Segurança Social) não nos querem contratar. Não trabalhamos por nossa conta. Somos o quê?”, comenta a também presidente da Associação dos Profissionais do Regime de Amas (APRA).