Detidos cinco homens que integravam grupo avistado perto de praia em Aljezur

Dois homens que integravam um grupo com mais de dez pessoas foram detidos nesta quinta-feira perto da praia do Amado (Aljezur), estando as autoridades a procurar uma embarcação vista perto do local, disse à Lusa fonte oficial.

De acordo com o capitão do porto de Lagos, Pedro Palma, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia recebida pela Polícia Marítima, por volta das 6h, que “dava conta de uma lancha rápida, com três motores, entre a praia do Amado e o Sítio do Forno e um grupo de 12 a 15 pessoas em terra”.

Em declarações à Lusa, aquele responsável acrescentou que, ao chegar ao local, a GNR conseguiu interceptar e deter dois dos homens, “tendo os outros elementos do grupo conseguido fugir, bem como a embarcação”. “Neste momento, temos uma lancha da Polícia Marítima a fazer buscas no mar, no sentido de tentar identificar e interceptar a embarcação”, indicou Pedro Palma.

Mais três pessoas foram entretanto detidas pela GNR. “No seguimento das diligenciais policiais, foram encetadas buscas no terreno, tendo sido possível localizar mais três indivíduos através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur”, confirmou aquela polícia em comunicado, acrescentando que “no local do desembarque foi ainda apreendida uma centena de jerricãs de combustível”.

Segundo o capitão do porto de Lagos, o caso está a ser investigado pelas autoridades policiais “para determinar se se trata de um caso de migrantes desembarcados, ou outra qualquer situação”.

Os detidos, que estão sem documentos de identificação, serão entretanto presentes ao Tribunal Judicial de Portimão.