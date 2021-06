Covid-19. Portugal regista mais duas mortes e 1233 casos

Há ainda 364 pessoas hospitalizadas em Portugal, mais 13 do que no dia anterior, das quais 88 encontram-se em unidades de cuidados intensivos, mais cinco.

Portugal regista mais 1233 casos de covid-19 e duas mortes associadas à doença, de acordo com o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde, publicado esta quinta-feira.

Recuperaram mais 662 pessoas, o que faz aumentar o total de recuperados para 817.754. As duas vítimas mortais eram mulheres com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos, e residiam na região Norte e em Lisboa e Vale do Tejo.

Os internamentos continuam a subir. No total, há ainda 364 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 13 do que no dia anterior. Desses, 88 estão em unidades de cuidados intensivos, mais cinco do que no dia anterior.

Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 861.628 casos confirmados e 17.057 vítimas mortais. Depois de subtraídos os óbitos e os recuperados ao total de casos positivos, há 26.817 casos activos de infecção, mais 569 do que no dia anterior. Foram ainda registados 33.732 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 1445 do que no último balanço.

Os dados relativos ao índice de transmissibilidade —o R(t) — e incidência foram actualizados na quarta-feira e continuam a subir: o R(t) é de 1,12 a nível nacional e a incidência é de 91 casos por cada 100 mil habitantes. Estes valores são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.

Lisboa e Vale do Tejo com mais de metade dos novos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo permanece aquela com a fatia maior de novas infecções. Foram contabilizados 804 novos casos — o que corresponde a cerca de 65,2% do total em Portugal.

Seguem-se o Norte com 196 infecções, o Centro com 81, Algarve com 73, e o Alentejo com 47. A Região Autónoma dos Açores soma mais 20 casos e na Madeira foram registadas mais 12 infecções.

Segundo o relatório da DGS, já morreram de covid-19 8956 homens e 8101 mulheres, tendo 11.198 idades acima dos 80 anos, o que corresponde a cerca de 65,7% do total.