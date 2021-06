E depois da covid-19? Ficam o medo e as sequelas psicológicas por resolver

Ansiedade, queixas psicossomáticas, perturbações do sono, medo e maior irritabilidade. As sequelas da covid-19 na vida das pessoas que contraíram a doença ou estiveram infectadas vão muito para além das mazelas físicas e perduram para lá do tempo em que as pessoas estiveram hospitalizadas ou simplesmente confinadas. No capítulo dedicado às experiências vividas da doença, que integra um estudo mais vasto sobre o impacto social da pandemia que o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa) apresenta esta quinta-feira, os inquiridos apontam ainda o agravamento de tensões familiares, sentimentos de pânico, stress e dificuldades em lidar com a solidão.