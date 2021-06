Quais os concelhos que recuam, travam ou avançam no desconfinamento?

A ministra Mariana Vieira da Silva revelou esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, que nenhum concelho do país avançar no plano de desconfinamento na próxima semana, ao contrário do que estava previsto no plano anunciado pelo Governo no início do mês. Tendo em conta o aumento de número de casos de covid-19 em especial em Lisboa, mas com um crescimento da incidência em todo o país - os dados de ontem revelam o maior número de infectados em quase quatro meses.

A ministra revelou ainda que apenas Sesimbra está no vermelho, logo vai recuar no desconfinamento. Mas há um “número muito alargado” de concelhos em alerta (laranja) face aos registados na avaliação da última semana. A maioria destes concelhos é na região de Lisboa, neste caso há um congelamento nas medidas, mas estão em risco de recuar se para a semana por terem registado, em duas avaliações consecutivas, incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes.

Estes concelhos são:

Albufeira

Arruda dos Vinhos

Braga

Cascais

Lisboa

Loulé

Odemira

Sertã

Sintra

Sesimbra

Quais são os concelhos em alerta?

Há ainda, neste momento, um “número muito alargado” de concelhos sob alerta, nas palavras da ministra Mariana Vieira da Silva. Estes 20 concelhos correm o risco de, numa segunda avaliação da incidência acima dos 120 casos por 100 mil habitantes, travar o desconfinamento. Quais são estes concelhos?

Alcochete

Águeda

Almada

Amadora

Barreiro

Grândola

Lagos

Loures

Mafra

Moita

Montijo

Odivelas

Oeiras

Palmela

Sardoal

Seixal

Setúbal

Sines

Sobral de Monte Agraço

Vila Franca de Xira