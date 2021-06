Carlos Alexandre e Ivo Rosa deixam de estar sozinhos. Governo quer acrescentar sete juízes ao “Ticão”

O Conselho de Ministros aprovou a medida no âmbito do pacote do combate à corrupção.

O Governo quer que o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) passe de dois para nove juízes. A proposta foi aprovada pelo Conselho de Ministros e anunciada esta quinta-feira por Francisca Van Dunem, a ministra da Justiça, que agora vai enviar o projecto ao parlamento.

Actualmente o chamado “Ticão” é composto pelos juízes Carlos Alexandre e Ivo Rosa. O Governo quer integrar os sete juízes do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa no TCIC, fundindo os dois tribunais.

Francisca Van Dunem explicou o que está por detrás da proposta de lei aprovada hoje: “Aliviaria as tensões existentes em torno da circunstância de haver apenas dois juízes [no TCIC].” Além de serem apenas dois, refere Van Dunem, são muito diferentes um do outro. “A diferença do ponto de vista das respostas criam a ideia na opinião pública de que há uma dimensão pessoal e pessoalizada ao nível das decisões. Obviamente não será assim, mas é uma ideia criada e o Governo atendeu no sentido desta iniciativa.”

A proposta de lei hoje aprovada pelo Governo terá de passar pelo crivo da Assembleia da República, onde será votada em plenário.