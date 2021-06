Rui Moreira pede um voto de confiança aos portuenses para que voltem a acreditar em si

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, pediu aos portuenses um voto de confiança para que nas eleições autárquicas que se aproximam voltem a acreditar em si, no seu projecto de cidade e na equipa que o acompanhará.

“Estamos preparados para nos próximos meses ir para a rua defender os altos valores que nos unem e pedir aos portuenses que votem em mim, na minha visão de cidade e na equipa que me acompanhará. Sabem que podem contar sempre com a minha voz e a minha força na defesa intransigente do Porto, por mais que me traga perseguições e dissabores”, declarou nesta quinta-feira Rui Moreira, na apresentação oficial da sua recandidatura a um terceiro mandato à presidência da Câmara do Porto.

Discursando no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, o candidato disse querer concluir os projectos que a pandemia atrasou e deixou a garantia de que “tem condições para projectar um futuro ainda melhor para o Porto e para as suas gentes”.

Perante várias centenas de convidados, 478 de acordo com a organização, o candidato independente prestou contas à cidade sobre o trabalho que a autarquia desenvolveu ao longo dos últimos oito anos e não se esqueceu “das contas à moda do Porto”. E acrescentou: “É preciso não esquecer que em 2019 terminámos o ano com zero de dívida da Câmara Municipal do Porto”.

Trouxe para o seu discurso Agustina Bessa Luís, que dizia que “o Porto é um sentimento” e aludiu à “espontaneidade e a autenticidade” que caracteriza os portuenses. “É sempre muito fácil a um portuense, e com a espontaneidade e a autenticidade que nos caracteriza, manifestarmos a força, a emoção e muito orgulho de sermos portuenses. Por isso, é com um enorme sentido de responsabilidade e muito orgulho que hoje me dirijo a todos os portuenses como candidato à presidência da Câmara Municipal do Porto sob o lema ‘Aqui há Porto’”, disse. Os convidados responderam com palmas.

“Este caminho incomodou muita gente, principalmente aqueles que não têm noção e continuam a trocar o Porto pelo Terreiro do Paço, ao ponto de não terem descansado enquanto não criaram um lei para nos impedir de voltar a usar o lema ‘O Nosso partido é o Porto’”, disse Moreira, recordando as recentes mudanças às eleis eleitorais que foram alteradas meses depois da sua aprovação.

Moreira, que ficou esta semana a conhecer o seu adversário do lado do PS (o deputado Tiago Barbosa Ribeiro), é apoiado pelo CDS, pela Iniciativa Liberal, pelo Nós, cidadãos! e pelo Mais - Movimento de Cidadania Independente. O PSD apresenta Vladimiro Feliz, a CDU repete Ilda Figueiredo, o Bloco apoia Sérgio Aires, o PPM indica Diogo Araújo Dantas e o Volt Portugal apresenta André Eira.