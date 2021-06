Presidente do PDR pede extinção do Nós, Cidadãos

Bruno Fialho, presidente do Partido Democrático Republicano (PDR), enviou nesta quinta-feira um requerimento ao Tribunal Constitucional e à Procuradoria-geral da República em que solicita a extinção do Nós, Cidadãos e a inelegibilidade para as autárquicas de 2021. O líder do PDR alega que o Nós, Cidadãos não apresenta contas há quatro anos, sendo que a lei determina que a não apresentação de contas durante três anos consecutivos tem como consequência a extinção.