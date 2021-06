Plataforma portuguesa de produção musical Musiversal quer contratar cem músicos

A plataforma portuguesa de produção musical Musiversal anunciou esta quinta-feira que pretende contratar cem músicos de estúdio, produtores e engenheiros e tornar-se um dos principais empregadores destes profissionais em Portugal.

A Musiversal disponibiliza músicos e produtores de estúdio para sessões de gravação de música, com o objectivo de democratizar o acesso à produção musical. “Tem potencial para ser o motor da indústria da produção musical a nível mundial. A prova é que vamos a caminho dos cem músicos contratados (em full time e em part time) e das cem mil sessões anuais”, referiu o CEO da Musiversal, André Miranda.

Segundo o também fundador da Musiversal, esta plataforma “foi desenhada para gerar mais valor simultaneamente para os utilizadores e para os músicos, sendo que, ao contrário da norma na ‘music tech industry', o impacto que esta plataforma tem quando cresce é haver mais músicos e criadores de música activos”. “Os músicos ganham acesso a rendimento fixo e os utilizadores ganham acesso a produção musical de alta qualidade a um preço dramaticamente mais acessível do que é possível hoje”, frisou.

André Miranda lembrou que “a produção musical é uma indústria que vale biliões de euros” e considerou que “a Musiversal é um modelo eficiente e escalável que vai permitir a esta indústria crescer ainda mais”.

A plataforma foi criada em Outubro de 2020 para facilitar os processos de gravação de música através de uma subscrição mensal, com os músicos a participarem em sessões directamente de casa. Até hoje, atingiu as três mil sessões de gravação por mês. A Musiversal pretende atingir as 20 mil sessões de estúdio por mês mas, para isso, precisa dos cem músicos que pretende contratar.

“Os cem músicos que a Musiversal pretende contratar são músicos de estúdio, produtores e engenheiros que vão ser devidamente pagos com um rendimento fixo para complementar o trabalho num mercado particularmente atingido pela pandemia”, garante a Musiversal.

A plataforma funciona da seguinte forma: “Entre o músico de estúdio inscrito na Musiversal e o autor que pretende utilizar a plataforma para gravar ou produzir as suas músicas, existe uma colaboração em livestream, da qual, em menos de 24 horas, resulta uma gravação disponível para download”. “O modelo da Musiversal torna a produção musical dez vezes mais barata e rápida, democratizando assim o acesso às grandes e pequenas produções a partir de casa”, acrescenta.