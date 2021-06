Já te podes candidatar ao concurso Jovens Criadores — e ganhar mil euros

Até 1 de Julho estão abertas as candidaturas para o Concurso Nacional de Jovens Criadores, da Fundação da Juventude, que se destina a quem esteja interessado em seguir uma carreira no mundo artístico. Para participares, tens de submeter a candidatura no site da fundação.

As vagas disponíveis abrangem as áreas da Arquitectura, Artes Plásticas, Banda Desenhada e Ilustração, Cinema e Design de Equipamento, Dança, Design Gráfico, Escultura, Fotografia, Joalharia, Literatura, Moda, Música, Pintura e Teatro.

As candidaturas são individuais ou equipas. Para os projectos a solo, podem concorrer todos os jovens de nacionalidade portuguesa ou residentes em Portugal, até aos 30 anos; já nos projectos colectivos, os candidatos não podem ultrapassar os 35 anos. Os grupos não podem exceder os três participantes, excepto nas áreas de Música, Dança e Teatro (até dez pessoas).

As cinco melhores obras de cada área são premiadas com o valor de mil euros e seleccionadas para integrarem a mostra de Jovens Criadores, tendo os artistas a oportunidade de expor as suas obras num evento internacional, a definir pela organização do concurso.

O Concurso Nacional de Jovens Criadores quer “apoiar a criação, produção e difusão de actividades culturais e artísticas, promover o desenvolvimento artísticos dos jovens criadores nacionais e incentivar a sua participação em actividades artísticas e culturais”. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

Texto editado por Amanda Ribeiro