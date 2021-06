Gaia promove campanha de adopção de animais

Entre as 14 e as 17h do próximo sábado, 19 de Junho, cerca de cem animais vão estar à espera de encontrar uma nova família na Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA) de Vila Nova de Gaia. As instalações vão estar abertas a visitantes, com o objectivo de “criar proximidade e empatia entre potenciais adoptantes e os vários animais”, pode ler-se no comunicado enviado ao P3 pela autarquia. Todos os animais têm identificação electrónica, estão desparasitados, esterilizados e vacinados.

Quem quiser conhecer os animais disponíveis para adopção, deve fazer uma marcação prévia para o endereço electrónico pata@cm-gaia.pt ou através do número telefónico (+351) 223 742 445. O uso de máscara no dia da visita é obrigatório.

“Com o desconfinamento, o número de animais abandonados aumentou exponencialmente e é importante sensibilizar as pessoas para a importância da adopção responsável, de forma a evitar que muitos desses animais fiquem nas nossas instalações durante vários anos, sem oportunidade de integração em ambiente social e familiar”, sublinha Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, citado no comunicado.

A PATA abriu portas a 16 de Abril deste ano e a sua implementação teve como objectivo “colmatar as necessidades” do Centro de Reabilitação Animal. Localizada nas imediações do Parque Biológico de Gaia, no distrito do Porto, inclui uma área de recreação, um parque canino, um centro de formação, áreas de tratamento e de apoio ao alojamento de animais, bem como edifícios anexos, em áreas mais reservadas e protegidas, destinados ao alojamento.

Texto editado por Amanda Ribeiro