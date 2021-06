Israel lança novos ataques aéreos no norte de Gaza

O ataque foi dirigido à cidade de Beit Lahia, contra supostos alvos do Hamas, em mais uma resposta ao lançamento de balões explosivos a partir de Gaza.

O Exército israelita lançou novos ataques aéreos nesta quinta-feira contra supostos alvos do Hamas na cidade de Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, segundo relatou a agência de notícias palestiniana WAFA.

A ofensiva das forças de Israel aparenta ser uma resposta ao lançamento de balões explosivos, nos últimos dias, a partir de Gaza por civis palestinianos, que têm causado alguns incêndios no sul de Israel. Na madrugada de quarta-feira, as forças israelitas tinham já lançado um ataque aéreo, que não causou vítimas mortais. Enquanto se aguarda a confirmação das autoridades de Telavive, no ataque desta quinta-feira há para já apenas danos materiais a relatar.

O período de calma tensa que se seguiu ao cessar-fogo de 20 de Maio, após onze dias de bombardeamentos por parte de Israel e lançamento de rockets do lado do Hamas, foi quebrado nos últimos dias, após os confrontos entre palestinianos e as forças de segurança israelitas na terça-feira durante a Marcha das Bandeiras, uma marcha em Jerusalém Oriental organizada por nacionalistas judeus.

​A marcha resultou em vários confrontos entre as forças de segurança de Israel e manifestantes palestinianos que se deslocaram até à Porta de Damasco para protestar contra o evento – embora a violência não tenha escalado como se receava.

Cerca de 2 mil agentes foram mobilizados para o local e o Exército posicionou o sistema de defesa antimíssil israelita Iron Dome para responder a eventuais disparo de rockets, ou de outro tipo de artilharia, vindos de Gaza.