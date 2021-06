Testes à covid no comércio, restaurantes e hotelaria de Lisboa só chegaram a 31 trabalhadores

Um programa de testagem à covid-19 lançado pela Câmara de Lisboa especificamente para os trabalhadores do comércio, da restauração e da hotelaria terminou com 31 testes feitos em dois meses.

A autarquia começou por abranger apenas os trabalhadores das empresas apoiadas no programa Lisboa Protege e mais tarde alargou-o a todos os estabelecimentos destes sectores existentes na cidade. Desde Abril até agora foram levantados 107 vouchers de testagem e 31 pessoas usaram-nos.

Também desde meados de Abril está em vigor uma campanha de testagem que se destina a todos os moradores da cidade, o que significa que o número de testes feitos por trabalhadores do comércio, da restauração e da hotelaria pode ser superior.

A par destes, o plano municipal de testagem abrangia os trabalhadores de equipamentos culturais que não residissem na cidade e os feirantes da Ladra, do Relógio e das Galinheiras. A partir da próxima semana, no entanto, qualquer pessoa que trabalhe na cidade, mesmo que não seja residente, pode fazer dois testes gratuitos em farmácias.

Como o PÚBLICO noticiou no fim de Maio, as empresas que receberam apoios financeiros do Lisboa Protege não aderiram à campanha de testes que lhes foi destinada. Em 30 dias tinham sido emitidos 29 vouchers e apenas uma pessoa tinha sido testada.