As Termas de Melgaço reabriram: já pode voltar a desfrutar das suas águas terapêuticas

Depois de um longo período de encerramento, as termas voltam a abrir no mês de Junho com uma novidade: um medical center .

Apontadas pelos leitores do jornal The Guardian como um dos dez locais a visitar em Portugal, as termas de Melgaço voltam a abrir para aquistas, nacionais e internacionais. Agora que Portugal volta, gradualmente, à normalidade, a estância termal do Minho e bem próxima da Galiza, volta a oferecer aos visitantes massagens e tratamentos de spa. Mas a reabertura traz uma novidade: um medical center, onde será possível realizar consultas de medicina geral, fisioterapia e medicina tradicional chinesa.

O objectivo desta nova valência é “garantir que as Termas de Melgaço conjugam, num só espaço, a oferta necessária para assegurar aos visitantes uma experiência terapêutica plena de bem-estar”, pode ler-se em comunicado.

“Depois de cinco meses sem actividade, estamos muito entusiasmados por regressar e por fazê-lo com uma oferta reforçada, sem nunca descurar a segurança dos nossos visitantes. Queremos afirmar-nos como um dos locais de eleição do turismo de saúde e bem-estar nacional e acreditamos que reunimos todos os factores para o alcançarmos”, afirma Marco Rodrigues Dias, administrador do Grupo OCRAM, que detém parte da co-gestão das Termas de Melgaço, citado no comunicado.

Para além dos habituais serviços disponíveis, as Termas de Melgaço oferecem três pacotes: sauna e massagem geral; sauna, banho turco e massagem geral; ou o package de envolvimento corporal, que inclui esfoliação e envolvimento.

Para que as normas de segurança impostas pela pandemia sejam cumpridas, a entidade pede aos visitantes que façam o agendamento dos seus tratamentos e cumpram as regras em vigor.

Com benefícios comprovados desde 1884, ano em que as suas águas curaram a esposa de um médico de Vila Nova Cerveira, as Termas de Melgaço são consideradas um dos ex-líbris da região. Desde essa data que as águas são exploradas e engarrafadas para consumo e todos os anos atraem visitantes de Portugal e além-fronteiras.

Texto editado por Sandra Silva Costa