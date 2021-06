Empresas obrigadas a criar linhas gratuitas ou de baixo custo para apoio aos clientes

Novo diploma quer acabar com custos elevados suportados pelos consumidores quando ligam para determinados operadores, como as empresas de telecomunicações.

O Conselho de Ministros desta quinta-feira aprovou um decreto-lei que determina que “as linhas telefónicas para contacto do consumidor disponibilizadas pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços e pelas entidades prestadoras de serviços públicos essenciais devem ser linhas gratuitas ou, em alternativa, linhas geográficas (também designadas de números fixos) ou móveis”. O diploma define outras obrigações acessórias e “cria o regime contra-ordenacional respectivo”.

A medida legislativa, que entrará em vigor a 1 de Novembro, pretende criar alternativas às linhas telefónicas começadas por 707, com custos elevados, especialmente em chamadas mais longas e, até agora, as únicas disponibilizadas por muitos operadores, incluindo prestadores de serviços públicos essenciais, como os de fornecimentos de água, energia, telecomunicações e transportes.

Mas a obrigatoriedade de criação de linha gratuita ou as alternativas fixa e móvel só se aplica aos prestadores de serviços públicos essenciais.

Em declarações ao PÚBLICO, o secretário de Estado do Comércio e da Defesa do Consumidor, João Torres, avançou que “era importante criar alternativas para os contactos entre operadores comerciais e os seus clientes, no caso de serviços essenciais, mas também melhorar a informação relativamente às linhas de apoio a clientes de outras empresas de bens e serviços”, como bancos ou outras empresas privadas.

Os operadores terão, a partir de Novembro, de disponibilizar as linhas disponíveis, mas também de as divulgar nas comunicações com os clientes, nomeadamente na página principal do seu sítio na Internet, nas facturas e nos contratos, entre outros, avança o governante, acrescentando que a esse número ou números “deve ser associada, de forma igualmente clara e visível, a informação relativa ao preço aplicável às chamadas realizadas para os mesmos”.

E ainda que “a informação relativa ao preço deve ser apresentada em ordem crescente de preço, começando pelos números grátis e pelos números geográficos e/ou móveis e, depois, em ordem crescente de preço, ou seja, do mais reduzido para o mais elevado”.

Para além das linhas alternativas, as empresas podem manter as iniciadas por 707, mas João Torres garante que o atendimento desta última “não pode ser preferencial”, ou seja, os consumidores não podem ser discriminados em função da linha de contacto escolhida.