Locatelli: dispensado do Milan faz sonhar os colossos europeus

Nem estaria nos planos iniciais do seleccionador para a equipa titular mas já garantiu a passagem dos italianos aos oitavos-de-final.

Quando Mauro Bianchessi, antigo responsável dos juvenis do AC Milan e caçador de talentos de renome, começou a acompanhar Manuel Locatelli chamou-lhe “pequeno Zizou”. As jogadas improvisadas e a criatividade do aprendiz de futebolista lembravam-lhe o mítico internacional francês Zinedine Zidane. Muito mais tarde, quando começou a aparecer na Série A, outros apelidaram-no de “novo Rui Costa”, pela forma magistral como pautava o jogo. “Predestinado” e “fenómeno” eram alguns dos epítetos que lhe eram atribuídos.