Inglaterra-Escócia: Muito mais do que só um jogo de futebol

É uma das maiores e mais antigas rivalidades do futebol mundial. Inglaterra e Escócia já levam 114 jogos entre si e cada vez que se encontram em campo há sempre mais em jogo do que simplesmente a vitória numa partida de futebol, com o sentimento nacionalista a fervilhar nas veias de muitos. Nesta sexta-feira, no Estádio de Wembley, em Londres (20H, SIC), não deverá ser diferente.

A história mostra que o equilíbrio impera nos embates entre ingleses e escoceses, embora haja alguma vantagem para os primeiros. São 48 triunfos contra 41, tendo-se registado ainda 25 empates. E o momento actual de ambas as selecções também dá algum favoritismo à Inglaterra.

Naquele será apenas o segundo duelo entre Inglaterra e Escócia em grandes competições internacionais – o anterior foi no Euro 1996, com um triunfo por 2-0 para os ingleses – a selecção orientada por Gareth Southgate traz na bagagem uma vitória no seu jogo de estreia neste Europeu, frente à Croácia, ao contrário do que sucedeu aos homens de Steve Clarke, derrotados pela Rep. Checa.

Se ganhar aos rivais escoceses a Inglaterra prolonga para sete a série de encontros sem derrotas que já soma, para além de garantir o apuramento para os oitavos-de-final deste Euro 2020 logo ao segundo jogo da fase de grupos.

Com uma equipa renovada e com vários jogadores jovens e velozes, mas também com uma dose generosa de experiência acumulada, em especial do meio-campo para a frente, a Inglaterra tem conseguido apresentar uma versão mais sólida do que aconteceu em alguns grandes torneios anteriores, quando até apresentava craques de maior renome, mas os resultados acabaram por desiludir.

Já a Escócia jogará sob pressão. Uma derrota significará que a sua continuidade na competição ficará muito comprometida. E com uma equipa sem grandes individualidades, os escoceses terão que dar o seu melhor para controlar as rápidas arrancadas dos homens do ataque inglês, para além de terem que parar um habitualmente mortífero Harry Kane.

Num duelo com tanto lastro como este é inevitável continuar a olhar para aquilo que a história tem oferecido. E com o jogo a disputar-se em Wembley, a Inglaterra tem ainda essa vantagem adicional. É que no recinto londrino os escoceses apenas venceram um dos últimos 11 embates de apuramento para Campeonatos da Europa – foi em 1999.

A partida desta sexta-feira será ainda a 33.ª vez que as duas selecções se defrontam naquele recinto e há um dado que promete espectáculo: nunca houve um jogo em que não se tivessem marcado golos.