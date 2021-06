Eslováquia quer continuar a surpreender frente à Suécia

Defesa Denis Vavro testou positivo ao novo coronovírus e foi isolado do plantel eslovaco. Nórdicos querem potenciar empate com Espanha.

Teoricamente o adversário mais acessível no complicado Grupo E, a Eslováquia baralhou as contas com o triunfo sobre a Polónia (2-1) na ronda inaugural do Euro 2020. Agora, frente à Suécia (14h, SPTV1), a selecção comandada por Stefan Tarkovic pode carimbar, em caso de triunfo, o acesso à fase de eliminatórias. Mais pressionados estão os nórdicos, apesar do excelente empate a zero com a Espanha na estreia na competição.

Terceiros classificados no grupo de apuramento para este Euro, atrás da Croácia e do País de Gales, os eslovacos surpreenderam os polacos treinados por Paulo Sousa, em São Petersburgo, na Rússia, onde irá também decorrer o encontro com a Suécia. Um golo com o contributo decisivo do guarda-redes adversário e outro de Milan Skriniar valeram os três pontos, mas faltam ainda dois testes decisivos a uma selecção que já venceu esta prova em 1976, ainda que integrada na Checoslováquia. Depois da separação da República Checa, participou apenas na edição de 2016, onde alcançou os oitavos-de-final, que acredita poder repetir.

Esta quinta-feira, Tarkovic anunciou uma contrariedade para a sua equipa, depois do defesa Denis Vavro (suplente não utilizado na partida com a Polónia) ter testado positivo ao novo coronovírus e isolado do plantel. O mesmo aconteceu com um outro elemento do staff que não foi revelado.

Do lado sueco, o empate com a Espanha acabou por ser moralizador, mas o conjunto precisa de vencer para potenciar este resultado. Até porque, apesar dos elogios do seleccionador Janne Andersson aos seus jogadores, os nórdicos foram completamente dominados na partida disputada em Sevilha, contabilizando escassos 25% de posse de bola e acabando por ser felizes no resultado final, face ao desacerto dos atacantes espanhóis.

Pela sexta vez consecutiva na fase final de um Euro (num total de sete), a Suécia obteve o seu melhor resultado no Euro 2004, organizado por Portugal, quando atingiu os quartos-de-final. Depois disso, nunca ultrapassou a fase de grupos.