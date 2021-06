Equipa portuguesa garante novo triunfo na Ocean Race Europe

Mais uma vez, sem erros tácticos e com as melhores opções de percurso, a Mirpuri Foudantion Racing Team foi a primeira na terceira e última regata da edição inaugural da The Ocean Race Europe (TORE). Com Mariana Lobato, Bernardo Freitas e Frederico Melo na tripulação, o veleiro “Racing for the Planet” terminou na frente do barco holandês AkzoNobel e a decisão sobre quem vai ganhar a competição será no sábado, quando se realizar a regata costeira ao largo de Génova.

Com muito pouco vento no Mediterrâneo ao longo dos quatro dias que durou a ligação de cerca de 600 milhas náuticas entre Alicante e Génova, a Mirpuri Foudantion Racing Team esteve durante parte do percurso atrás do VO65 da Sailing Poland, mas no último dia, na aproximação à costa italiana, o skipper Yoann Richomme e o navegador Nicolas Lunven tomaram a decisão de seguir uma rota offshore, procurando ventos mais favoráveis e um melhor ângulo de entrada para Génova.

A decisão da equipa portuguesa revelou-se certeira e, já com as luzes de Génova à vista, o “Racing for the Planet” ganhou vantagem sobre o Sailing Poland, cortando a meta em primeiro lugar. A equipa AkzoNobel, que seguiu a rota escolhida pela Mirpuri Foudantion Racing Team, acabou por ser a segunda classificada.

No final, Yoann Richomme, classificou a regata como “completamente louca”. “Parece que foram duas semanas a velejar. Lutámos muito, sabíamos que até à chegada nada seria decidido porque a chegada a Génova seria sempre complicada”.

O francês, que conta com um currículo de qualidade na vela offshore, destacou a o papel dos restantes elementos da sua equipa - “A tripulação foi espantosa” -, destacando a “calma” que souberem ter “durante todo o percurso”.

“Sabíamos que haveria oportunidade no final para ganhar esta etapa e conseguimos fazê-lo Acabou por correr a nosso favor. A sorte nem sempre está do nosso lado, mas desta vez sorriu-nos a nós.”

Com as vitórias nas segundas e terceiras regatas, a Mirpuri Foudation Racing Team lidera a classificação nos VO65 com 18 pontos, à frente do AkzoNobel Racing Team (17 pontos) e do Sailing Poland (15 pontos).

No sábado, a TORE ficará concluída com a realização de uma regata costeira, ao largo de Génova onde vão participar os sete VO65. O vencedor soma três pontos, o segundo classificado dois e o terceiro um.