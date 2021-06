De Bruyne reapareceu para dar o apuramento à Bélgica

As previsões que se fizeram quando foi divulgado o “onze” da Bélgica para o embate com a Dinamarca estavam correctas: se Kevin de Bruyne não estava entre os titulares, seguramente que haveria de ser lançado a partir do banco. Roberto Martínez cumpriu a “profecia” e o criativo do Manchester City ajudou a dar a volta a um jogo tremendamente complicado (1-2), consolidando o primeiro lugar dos belgas no Grupo B e garantindo, desde já, o apuramento para os oitavos-de-final do Euro 2020.