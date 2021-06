Quinta, na TV: A Teoria de Tudo, revolução LGBT em Cuba e uma mudança de vida

CINEMA

A Teoria de Tudo

AXN Movies, 21h10

Realizado por James Marsh, segundo um argumento de Anthony McCarten, A Teoria de Tudo adapta a obra biográfica Travelling to Infinity: My Life with Stephen, onde Jane Wilde Hawking descreve os seus anos ao lado de Stephen Hawking. Conta com Felicity Jones no papel de Jane e Eddie Redmayne (premiado com o Óscar de melhor actor principal) no papel do brilhante astrofísico que, ainda em jovem, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, mas nunca perdeu a capacidade de se deixar assombrar pelo universo.

Cabine Telefónica

Fox Movies, 21h15

Stu (Colin Farrell), um arrogante publicitário, atende um telefone numa cabina telefónica pública, pensando que a chamada é da amante, por acaso a melhor amiga da sua mulher, e recebe um aviso imediato: se desligar é assassinado. E não parece um telefonema a brincar: depressa percebe que quem está do outro lado da linha está a vê-lo e tem uma arma pronta a disparar. Realizado por Joel Schumacher, o filme conta ainda com Kiefer Sutherland, Forest Whitaker e Katie Holmes.

Fragmentado

Hollywood, 00h35

Diagnosticado com transtorno dissociativo de identidade, Kevin tem, dentro de si, 23 personalidades distintas. Um dia, rapta três raparigas que aprisiona numa cave. Depois de várias tentativas de fuga, elas percebem que só entendendo cada uma das facetas de Kevin poderão encontrar forma de sair dali com vida. Mas ele ainda parece esconder uma 24.ª personalidade. Com James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson e Jessica Sula, um thriller psicológico escrito e realizado por M. Night Shyamalan.

DOCUMENTÁRIO

A Marcha de Mariela Castro: A Revolução LGBT em Cuba

RTP2, 22h51

Assinado pelo jornalista e realizador Jon Alpert, centra-se na figura da activista – e filha do ex-Presidente Raúl Castro – Mariela Castro para retratar a comunidade LGBT cubana na sua luta pela igualdade de género, numa altura de grande mudança social e política no país.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Há cerca de três anos, Daniel e Raquel decidiram deixar os empregos em nome de uma mudança de vida radical, em direcção à liberdade e a uma maior sustentabilidade: fizeram-se à estrada numa autocaravana de nove metros quadrados e é nela que vão trabalhando em viagem e partilhando dicas. É este casal que protagoniza Geração nómada, reportagem que acompanhou parte da jornada. É assinada pela jornalista Filipa Simas, com imagem de José Pinto Dias e edição de Samuel Freire.

SÉRIES

X Company

AXN, 22h

Começa a segunda temporada do thriller de acção e espionagem que segue um grupo de jovens – cada um com a sua habilidade especial – que são treinados por uma organização secreta para a missão das suas vidas: infiltrar-se em território inimigo para combater a ascensão das forças nazis na Europa da II Guerra Mundial.

Dave

HBO, streaming

Estreia da segunda temporada da série de comédia inspirada no percurso do rapper e humorista norte-americano Dave Burd, também conhecido como Lil Dicky, que além de co-criador assume o papel principal como ele próprio.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

TVI, 19h50

Directo. A selecção dos Países Baixos recebe a da Áustria na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, num jogo a contar para a fase de grupos da competição europeia. O árbitro israelita Orel Grinfeld dirige a partida.

INFANTIL

Away - A Viagem (V. Orig.)

TVCine Emotion, 10h15

Após uma série de curtas, o letão Gints Zilbalodis estreou-se nas longas de animação com este filme sobre um rapaz e um pássaro que viajam de mota por uma estranha ilha, após um desastre, enquanto tentam regressar a casa e escapar a um espírito malévolo. Além de realizar, Zilbalodis escreveu, produziu, animou e fez a banda sonora do filme.