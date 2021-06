Ellie Goulding estreia-se no Rock in Rio 2022, que volta a ter Black Eyed Peas e Ivete Sangalo

Cartaz já conta com pesos-pesados junto do grande público como os Foo Fighters, The National, Anitta ou Duran Duran, bem como Post Malone e o português David Carreira.

A 19 de Junho de 2022, a britânica Ellie Goulding estreia-se no palco do Rock in Rio Lisboa, festival que na terça-feira anunciou este novo nome e reiterou outros para o seu cartaz. A cantora vai partilhar o palco com os Black Eyed Peas e David Carreira, que estão em compasso de espera no cartaz desde 2020, quando do primeiro adiamento do evento devido à pandemia, e o Rock in Rio conformou também a presença, uma vez mais, da brasileira Ivete Sangalo.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, festival nascido no Brasil e que se realiza a cada dois anos em Portugal, junta assim a novidade Ellie Golding a uma lista de nomes que conta já com os Foo Fighters, The National, Post Malone, Anitta, Liam Gallagher, Duran Duran, A-Ha, Bush, Jason Derulo e os portugueses Xutos & Pontapés e HMB.

Os Black Eyed Peas regressam ao festival 17 anos depois da sua estreia no evento, na primeira edição do Rock in Rio em Portugal.

Depois de dois adiamentos devido à incerteza provocada pela covid-19 no sector dos espectáculos ao vivo, o Rock in Rio conta voltar a Lisboa e ao Parque da Bela Vista em Junho de 2022, tendo para já bilhetes à venda exclusivamente no site oficial do festival; os restantes pontos de venda recebem os ingressos a 21 de Julho, mantendo-se válidos os bilhetes comprados para 2020 e 2021.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de Junho de 2022.

Esta semana, foram conhecidos mais adiamentos de festivais para 2022 - o Amplifest e Vilar de Mouros -, mantendo-se ainda na agenda dos grandes festivais de Verão deste ano as incógnitas do Vodafone Paredes de Coura, Sumol Summer Fest ou Meo Sudoeste. O Nos Alive, agendado para Julho deste ano, já tinha adiado a sua edição de 2021 e anunciou terça-feira um cartaz de 2022 com alguns novos nomes e outros que transitam do cartaz de 2020 e 2021 - Metallica, Faith No More, Royal Blood, Imagine Dragons ou a reunião dos Da Weasel, bem como concertos de Dino D’Santiago ou Manel Cruz fazem parte do novo cartaz.