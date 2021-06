Budda Power Blues e Maria João voltam aos discos, com The Blues Experience II

Parecia improvável, mas deu faísca o primeiro encontro do grupo Budda Power Blues (fundado em 2004 pelos irmãos Budda e Nico Guedes) com a cantora Maria João, nascida no jazz. E em 2017, depois de uma experiência gratificante em palco, gravaram um primeiro disco juntos, a que chamaram The Blues Experience. E foi como se voltassem ao princípio, mas já com outro conhecimento das capacidades desta parceria. Resultado: mais palcos, muitos, e um novo disco, The Blues Experience II, que esta quinta-feira à noite tem a sua estreia ao vivo, em streaming, às 21h, a antecipar o lançamento do disco, que chega sexta-feira ao mercado.