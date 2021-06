Variante Delta a caminho de destronar a Alpha em Portugal

Neste momento, está a decorrer a análise de amostras aleatórias do SARS-CoV-2 de todo o país pertencentes a Junho. Confirmação sobre o peso da variante Delta em Portugal só estará disponível para a semana. Manuel Carmo Gomes diz que a situação no Reino Unido foi “mais do que um alerta”.

Qual é já o peso da variante Delta (associada à Índia) em Lisboa e no resto do país? O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) está a fazer a análise relativa às amostras de Junho do SARS-CoV-2 e apenas no início da próxima semana serão divulgados os dados sobre a frequência relativa para as primeiras amostras deste mês. Por agora, uma ferramenta da Unilabs Portugal tem previsto uma queda da variante Alpha (associada ao Reino Unido e dominante no país em Maio) e isso pode indicar que há outra variante a tornar-se predominante – e a grande candidata é a Delta. Mas esta análise precisa de confirmação, nomeadamente dos resultados da sequenciação.