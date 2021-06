Arquivo.pt: premiada plataforma que recolhe dados sobre minorias em jornais

Dois engenheiros informáticos criaram uma plataforma que permite recolher de jornais online dados sobre grupos minoritários, subrepresentados ou com algum estigma social. A ideia de Paulo Martins e Leandro Costa é conseguir mapear e estudar a representação desses grupos no contexto jornalístico português nas primeiras décadas do século XXI. Designado “Major Minors”, este foi também o projecto distinguido com o primeiro lugar, de 10.000 euros, pelo Prémio Arquivo.pt 2021 – um concurso que distingue projectos que mostrem a utilidade e importância do serviço Arquivo.pt, que preserva milhões de páginas recolhidas da Web portuguesa.