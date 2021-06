É na região de Lisboa que se concentra a maior parte dos casos de covid-19 das últimas semanas

No último dia, 68,7% dos 1350 novos casos foram detectados na região de Lisboa. O infecciologista António Silva Graça acredita que devem ser aplicadas medidas não apenas no concelho, mas em toda a Área Metropolitana de Lisboa. A variante Delta e as pessoas com menos de 40 anos (que ainda não estão vacinadas) poderão ajudar a explicar a subida de casos na capital. Task force nega que haja atraso na vacinação em Lisboa.

O número de infecções diárias do vírus que causa a covid-19 está a aumentar e é em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) que se registou a maior parte destes casos nas últimas duas semanas. Dos 1350 casos diários de infecção que constam do último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), 928 deles foram registados nesta região, o que corresponde a quase 70% de todos os casos detectados no país na terça-feira – e é o número mais elevado nesta região desde Fevereiro. Segundo os dados analisados pelo PÚBLICO relativos ao último mês, a proporção de novos casos na região tem vindo a aumentar nas últimas duas semanas e, em Junho, foi sempre nesta zona que se registou a maior parte das infecções diárias. Na última semana, esta região teve mais de 60% dos novos casos em quase todos os dias (à excepção de 11 de Junho, com 52,8% das infecções).