Portugal já começou a emitir certificados digitais para a covid-19

A partir de quinta-feira, dia 17, os cidadãos já podem requerer um dos três certificados disponíveis através do portal do SNS24. Não há custos associados, mas o sistema de verificação e de leitura ainda está em fase de “conclusão de testes-piloto”.

Começaram esta quarta-feira a ser emitidos os primeiros certificados digitais para as pessoas vacinadas contra a covid-19. De acordo com uma nota do Governo, já foram enviados aos titulares os primeiros certificados de vacinação e, a partir de amanhã, dia 17, será já possível, através do portal do SNS 24, obter um dos três tipos de certificado digital europeu criados: o certificado de vacinação, que comprova que a pessoa já foi vacinada contra a covid-19 (e que poderá ser emitido na sequência da administração de cada dose), o certificado de teste, que comprova que a pessoa obteve um resultado negativo num teste molecular, e o certificado de recuperação, que comprova que a pessoa teve covid-19 mas já recuperou da doença.

Depois de acederem ao portal do SNS24, as pessoas devem escolher o tipo de certificado que pretendem. Após a validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado posteriormente para o email que vier a ser indicado. Não há quaisquer custos associados. E, para “melhorar a aceitação transfronteiriça”, o documento é redigido em português e em inglês.

De acordo com o Governo, será possível em breve obter os certificados noutras plataformas. Neste momento, porém, o sistema de verificação do certificado digital, que poderá ser lido através de uma aplicação móvel, encontra-se ainda “em fase de conclusão de testes-piloto” e de interoperabilidade com os sistemas dos demais países da União Europeia”.

De acordo com o Regulamento Europeu do Certificado Digital, os sistemas europeus de verificação devem estar todos em vigor a partir do dia 1 de Julho. Daí em diante deverá ser possível aos detentores dos certificados viajarem sem restrições adicionais dentro do espaço europeu, sendo que, para quem ainda não foi vacinado e não teve a doença, há uma harmonização da lista de testes e da antecedência com que os mesmos devem ser realizados: os testes PCR devem ser realizados até 72 horas antes da deslocação e os testes rápidos de antigénio até 48 horas antes.

Apesar de alguns Estados-membros terem já começado a emitir estes documentos, os certificados não vigoram antes do arranque do mês de Julho, podendo ser utilizados tanto em papel como em versão digital.